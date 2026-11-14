در این مسابقات پیرمهدی از رشت و بنیامین بابایی نیا از رشت به ترتیب اول و دوم شد و آرین پوراحمد از رودبار به مقام سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نخستین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی استان گیلان در رودبار برگزار شد.

در پایان نخستین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج استان گیلان که با حضور حدود ۴۰ شطرنج‌باز از شهر‌های مختلف گیلان به میزبانی شهرستان رودبار و در منطقه کلشتر برگزار شد پیرمهدی از رشت عنوان نخست را کسب کرد.

بنیامین بابایی نیا از رشت دوم شد و آرین پوراحمد از رودبار به مقام سوم رسید.