به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکا در مراسم یادواره ۴۲ شهید روستای یساقی کردکوی در استان گلستان گفت: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد بدون پرداخت هزینه از این منطقه خارج شوید حتما باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنید.

عزیزی ایستادگی ملت ایران در برابر اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل برهم خوردن محاسبات دشمن دانست و گفت: مقاومت ملت ایران در میدان‌های مختلف، آمریکا را به بن‌بست راهبردی رسانده و در صورت تداوم خطا‌های محاسباتی دشمن پاسخ ایران پشیمان‌کننده‌تر از گذشته خواهد بود.