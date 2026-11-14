دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان» با محوریت معرفی ظرفیت‌های خراسان شمالی، از امروز و با همکاری شبکه‌های سراسری و استانی رسانه ملی آغاز شد. این رویداد که تا بیست و نهم آبان ماه ادامه دارد، فرصتی است تا بخشی از هویت فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی این استان به سراسر کشور معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خراسان شمالی با برخورداری از زیستگاه‌های بکر طبیعی، به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور شناخته می‌شود. این استان میزبان بخشی از ذخایر ارزشمند طبیعی است و به عنوان پناهگاه امن «یوز آسیایی» در کشور شناخته می‌شود.

در بخش اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از توان تولیدی و صنعتی کشور در دل صنایع خراسان شمالی جریان دارد. این استان، علاوه بر توانمندی‌های صنعتی، گنجینه‌ای از فرهنگ، هنر و تمدن است و بستر‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

یکی از نقاط درخشان این استان، سرمایه اجتماعی و روحیه ایثارگری آن است. خراسان شمالی بیش از سه هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است؛ سرمایه‌ای که در کنار ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی، تصویری کامل از هویت این خطه را به نمایش می‌گذارد.

رویداد «ایران جان» تلاش دارد از این پس، نگاه سراسری را به سمت قابلیت‌های متعدد خراسان شمالی نزدیک‌تر کند.