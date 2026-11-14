به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی هوای استان فردا آرام و پایدار است.

به تدریج از اواخر وقت فردا تا پایان هفته، گذر تناوبی امواج ضعیف و کم دامنه از نیمه شمالی استان، سبب رشد ابر و امکان رخداد بارش‌های پراکنده و رگباری باران با احتمال رعد و برق برای پاره‌ای از نقاط خواهد شد.

این شرایط برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای توابع شهرستان های بیجار، دیواندره، مریوان و ارتفاعات مرکزی محسوس تر از سایر روزها خواهد بود.

دمای هوا در روزهای پیش رو تغییرات محسوسی ندارد.