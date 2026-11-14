وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار آماری نگران‌کننده، از افزایش شیوع آنفلوانزا در هفته منتهی به پانزدهم آبان خبر داد. بر اساس داده‌های رسمی، بیش از ۲۲ درصد از نمونه‌های بررسی‌شده در این بازه زمانی، از نظر ویروس آنفلوانزا مثبت بوده‌اند که این رقم نشان‌دهنده ورود موج جدید این بیماری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گزارش‌های آماری حاکی از آن است که بیش از ۵۲ درصد از موارد مثبت شناسایی‌شده، مربوط به کودکان است. کارشناسان هشدار می‌دهند که آنفلوانزا تنها یک بیماری ساده نیست؛ این ویروس می‌تواند با ایجاد علائمی نظیر تب ناگهانی، سردرد، خستگی مفرط و سرفه، به شدت بدن را درگیر کرده و در موارد پیشرفته، منجر به عوارضی همچون ذات‌الریه (پنومونی) و بستری شدن در بیمارستان شود.

یکی از بزرگترین چالش‌های درمانی در مواجهه با این بیماری، استفاده خودسرانه از آنتی‌بیوتیک‌ها توسط خانواده‌هاست. متخصصان تأکید دارند که از آنجایی که آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است، آنتی‌بیوتیک‌ها اثری بر درمان آن ندارند و مصرف بی‌رویه آنها می‌تواند منجر به مقاومت میکروبی و پیچیدگی بیشتر روند بیماری شود.

برای مقابله با این موج، پزشکان توصیه می‌کنند گروه‌های پرخطر، به‌ویژه کودکان و سالمندان، بیشترین مراقبت را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کار گیرند. همچنین، تزریق واکسن آنفلوانزا به‌عنوان مؤثرترین راه برای کاهش شدت بیماری و جلوگیری از ورود به مرحله عوارض شدید، از سوی کادر درمان به شدت توصیه می‌شود.