به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مراسم یادواره شهدای والامقام روستای لیسه‌رود از توابع بخش کومله شهرستان لنگرود، در مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) این روستا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهدا با تقدیم جان خود، وظیفه حسینی خویش را انجام دادند، گفت: امروز وظیفه ماست که در مسیر حفظ آرمان‌های شهدا، مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهیم و با تأسی از فرهنگ فاطمی و زینبی در میدان حضور داشته باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به فلسفه نام‌گذاری معابر به نام شهدا افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل خون پاک شهیدانی است که از جان خود گذشتند تا خانواده‌ها در آرامش زندگی کنند.

حجت الاسلام والسلمین اسماعیل تدینی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در زنده نگه داشتن پیام عاشورا تصریح کرد: رسالت آن بانوی بزرگوار تنها سوگواری نبود، بلکه با روشنگری، سخنرانی و آگاهی‌بخشی، حقیقت نهضت حسینی را زنده نگه داشت و معادلات دشمن را برهم زد.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن حضرت در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی الگویی کامل بودند و با حضور آگاهانه در میدان دفاع از حق، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی را به جامعه اسلامی آموختند.

حجت‌الاسلام تدینی افزود: نباید شخصیت حضرت زهرا (س) صرفاً در بیان مصائب و مرثیه‌خوانی خلاصه شود، بلکه باید ابعاد معرفتی، اجتماعی و روشنگرانه سیره ایشان نیز برای جامعه تبیین شود.

در پایان این مراسم ، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری و سوگواری پرداختند.