ضرورت تغییر رسته آتش نشانان از حوزه خدمات به بخش فنی و مهندسی

ضرورت تغییر رسته آتش نشانان از حوزه خدمات به بخش فنی و مهندسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، موسی‌الرضا حاجی بگلو امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در راستای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آتش‌نشانان مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی صحبت‌ها درباره مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: مردم ایران از آغاز دوجنگ تحمیلی اخیر به‌خوبی شرایط کشور و قرارگرفتن در موقعیت جنگ اقتصادی را درک کرده‌اند.

وی اضافه کرد: با وجود همه سختی‌ها و مشکلاتی که این شرایط برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده، شهروندان با درک شرایط خاص کشور همراهی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند و به‌خوبی می‌دانند در شرایط جنگ اقتصادی چگونه برنامه‌ریزی و رفتار کنند.

حاجی‌بگلو گفت: تا اکنون اقدام موثر و ملموسی در حوزه ساماندهی سوخت که آثار آن برای مردم محسوس باشد، مشاهده نشده است. موضوع قاچاق سوخت نیز مساله‌ای روشن و شناخته‌شده است و پیش از هر اقدامی باید با این پدیده مقابله شود و جلوی هدررفت منابع ملی گرفته شود.

وی افزود: مطالبه از مردم برای کاهش مصرف زمانی منطقی و منصفانه است که در مقابل استاندارد‌های لازم نیز فراهم شده باشد و مردم باید به خودرو‌های باکیفیت، کم‌مصرف و متناسب با توان اقتصادی خود دسترسی داشته باشند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارآمد باشد و مسیر‌ها و زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای نیز حداقل استاندارد‌های بین‌المللی را داشته باشند.

حاجی‌بگلو اضافه کرد: اگر هدف کاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوی استفاده از انرژی است، راهکار‌های عملی و موثری وجود دارد.

سخنگوی شورای شهر مشهد ادامه داد: امروز شهرداری‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل عمومی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند. حدود ۲۵۰ هزار دستگاه تاکسی و هزاران دستگاه اتوبوس در این بخش فعال است و دولت می‌تواند با واگذاری اختیارات لازم به شهرداری‌ها برای واردات اتوبوس و تاکسی، تخصیص ارز مورد نیاز، کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تسهیل فرآیند‌های اجرایی، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند.

تغییر رسته آتش نشانان از حوزه خدمات به بخش فنی و مهندسی

عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: تغییر رسته آتش نشانان از حوزه خدمات به بخش فنی و مهندسی برای رفع مشکلات معیشتی ضروری است.

سید حسین علوی مقدم افرود: این موضوع در برخی استان‌ها عملیاتی شده، اما در مشهد هنوز به نتیجه نرسیده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید برای رفع مشکلات معیشتی آتش‌نشانان همراهی لازم را داشته باشند.

خلیل موحدی افزود: موانع قانونی در این خصوص نیز باید اصلاح شود.