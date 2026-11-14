آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان قزوین، در دیدار با ایثارگران، نخبگان و ورزشکاران بخش مرکزی شهرستان آبیک در خانه فرهنگ زیاران، بر اهمیت پیوند علم، تهذیب و ورزش برای تقویت نسل جوان و مقابله با چالش‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در این دیدار با تأکید بر جایگاه معنویت و علم در جامعه، اظهار داشت: جامعه‌ای که بر پایه علم و قدرت بنا شده باشد، جامعه‌ای توانمند خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه‌های حضرت امام خمینی (ره) به جوانان، افزود: ایشان بر سه محور تهذیب، تحصیل و ورزش تأکید داشتند و ورزش را برای مدیریت و توانمندی نسل جوان، لازم و واجب می‌دانستند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با ابراز نگرانی از روند جمعیتی، نسبت به مسئله «پیری جمعیت» در آینده نزدیک هشدار داد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و جوانان به موضوع ازدواج و فرزندآوری شد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه چالش‌های اقتصادی وجود دارد، اما برای عبور از دغدغه‌های اجتماعی، باید مسیر ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود.

در این مراسم همچنین، سید محمد حسینی، فرماندار شهرستان آبیک، با اشاره به خدمت‌رسانی دولت در شرایط دشوار، از افتتاح زمین چمن شهر زیاران به عنوان یکی از دستاورد‌های عمرانی منطقه یاد کرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان و جوانان زیاران تأکید نمود.

همچنین در این دیدار، سالار آبنوش ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های وقف و آستان قدس در پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از ورزشکاران مدال‌آور و نخبگان علمی و فرهنگی بخش مرکزی آبیک تجلیل شد.