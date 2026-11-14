چهاردهمین نشست میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با محوریت توسعه گردشگری ورزشی و حمایت از ورزش استان در سرای ورزشکاران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست، راهکار‌های حمایت از رشته‌های ورزشی، برگزاری مسابقات و جشنواره‌های ورزشی با رویکرد توسعه گردشگری، همچنین مشارکت مجموعه‌های خصوصی در حمایت از ورزش استان در قالب مسئولیت اجتماعی بررسی شد.

بررسی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سمیرم نیز از دیگر محور‌های این نشست بود. فرماندار سمیرم با تشریح توانمندی‌های این شهرستان، از آمادگی برای جذب سرمایه‌گذار در حدود ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف خبر داد.

در بخش دیگری از این نشست، ارتباط زنده تصویری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار شد.

استاندار اصفهان با اشاره به خسارت‌های واردشده به استان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، خواستار حمایت دولت و تأمین اعتبار برای جبران خسارت‌های وارده به اماکن تاریخی و گردشگری استان شد.