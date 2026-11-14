مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور اعلام کرد که آلایندگی بالا و نقص در سیستم‌های ایمنی نظیر ترمز و لاستیک، دلیل اصلی رد شدن بیش از نیمی از خودرو‌های مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی است. این موضوع نشان می‌دهد که معاینه فنی، فراتر از یک روال اداری، ابزاری حیاتی برای کاهش تصادفات جاده‌ای و کنترل آلودگی هوا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شرایط معاینه خودرو‌های سنگین و سبک]طبق بررسی‌های صورت گرفته، خودرو‌های سنگین و سبک از زمان‌های متفاوتی ملزم به مراجعه به مراکز هستند.

نوید کاوه، مدیر فنی مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین، اعلام کرد که این خودرو‌ها در ۱۰ سال نخست تولید، هر ۶ ماه یک‌بار و پس از ۱۰ سال، هر ۳ ماه یک‌بار باید مورد بررسی فنی و آلایندگی قرار گیرند.

در بخش خودرو‌های سبک، فرزاد عباسی، مدیر مرکز معاینه فنی شماره یک مهاباد، توضیح داد: خودرو‌های شخصی که ۵ سال از تولید آنها گذشته است، سالی یک‌بار؛ خودرو‌های عمومی ۱۰ سال گذشته، هر ۳ ماه یک‌بار و خودرو‌های عمومی زیر ۱۰ سال، هر ۶ ماه یک‌بار باید معاینه فنی دریافت کنند.

یکی از نکات مهم در بررسی‌های فنی، وضعیت خودرو‌های دوگانه‌سوز است. طبق اعلام مدیر مرکز معاینه فنی مهاباد، مالکان این خودرو‌ها موظف به دریافت «گواهی سلامت» هستند. همچنین کپسول مخازن این خودرو‌ها باید هر ۶ سال یک‌بار مورد تست قرار گیرد و مخازنی که تاریخ انقضای آنها به پایان رسیده، حتماً باید تعویض شوند. در حال حاضر ۴ کارگاه مجاز در مهاباد برای انجام این فرآیند فعالیت می‌کنند.

لازم به ذکر است که فرآیند کنترل معاینه فنی از سوی پلیس راهور به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود تا از تردد خودرو‌های فاقد صلاحیت فنی و آلاینده در جاده‌ها جلوگیری شود.