به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، ­چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی کشور، حمایت از آفرینش‌های خلاقانه موسیقایی و توجه ویژه به استعداد‌های جوان از ۱۲ تا ۱۸ بهمن برگزار خواهد شد.

بخش‌های جشنواره:

بخش اصلی اجرای گروه‌های موسیقی:

جشنواره در شاخه‌های موسیقی دستگاهی ایران، اقوام و حرکات آئینی، موسیقی کلاسیک، همسرایی گروه‌های کر، موسیقی تلفیقی، موسیقی برای کودک و نوجوان و گونه‌های مختلف موسیقی پاپ میزبان هنرمندان و گروه ها‌ی هنری خواهد بود.

بخش ارکسترها، گروه‌های هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی کشور:

با توجه به جایگاه هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی در تربیت نوازنده‌های حرفه‌ای و نقش آنها در ارتقای سطح هنری و فنی نسل آینده ارکستر‌های ایرانی و کلاسیک کشور، در این دوره از جشنواره بخش ویژ‌های به این ارکستر‌ها و گروه‌ها اختصاص یافته است.

مدیران هنرستان‌ها و سرپرست‌های گروه‌های دانشجویی میتوانند مطابق با شرایط ثبت نام در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

شرایط ثبت نام:

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره میتوانند نمونه آثار خود را در بخش‌های اصلی، ارکسترها، گروه‌های هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی کشور، نماهنگ فجر، بخش آواز میهن و بخش ویژه ستایش آب مطابق شرایط زیر در تارنمای جشنواره بارگذاری کنند.

• تکمیل فرم شرکت در تارنمای جشنواره به نشانی www.fajrmusicfestival.com

• مهلت ثبت نام و ارسال آثار از تاریخ ۱ تا ۲۰ آذر سال جاری است.

علاقه‌مندان چنانچه درباره مراحل ثبت نام در سامانه با پرسش یا مشکل فنی مواجه شدند میتوانند با شماره تلفن ۸۸۹۰۶۰۸۰، ۰۲۱- تماس بگیرند.