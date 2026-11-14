نشست نهایی‌سازی کنوانسیون تأسیس اتحاد بین‌المللی مبارزه با کلاهبرداری سایبری و مخابراتی با حضور هیئت‌های نمایندگی بیش از ۷۰ کشور جهان و مشارکت ایران پس از سه روز رایزنی در شهر چونگ‌چینگ چین به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این نشست سه روزه پیش‌نویس کنوانسیون تأسیس این اتحاد در سه نشست تخصصی مشورتی و دو نشست عمومی بررسی شد و نمایندگان کشور‌ها پس از تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود متن نهایی آن را آماده کردند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد رسول جعفری رایزن امور حقوقی و بین‌المللی سفارت ایران در چین در این نشست با ارائه پیشنهاد‌های کشورمان بر ضرورت تسریع در پاسخگویی کشور‌ها به درخواست‌های مرتبط با جرایم سایبری که در حوزه صلاحیت قضایی آنها رخ می‌دهد، تأکید کرد.

هیئت ایرانی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری منظم، سازمان‌یافته و مؤثر برای تبادل اطلاعات میان کشور‌های عضو درباره جرایم سایبری و مخابراتی شد، موضوعی که با توجه به ماهیت فرا مرزی بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و دشواری شناسایی مرتکبان و مسیر انتقال وجوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در این نشست اتحاد بین‌المللی مبارزه با کلاهبرداری سایبری و مخابراتی با ۴۰ کشور مؤسس و بیش از ۳۰ عضو ناظر شکل گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در شمار اعضای مؤسس آن قرار دارد.

قرار است کنوانسیون تأسیس این اتحاد ماه آینده میلادی با حضور مقام‌های مسئول کشور‌های عضو در چین به امضا برسد.

در متن نهایی این کنوانسیون علاوه بر هماهنگی‌های پلیسی و قضایی بر چند اصل بنیادین نیز تأکید شده است: احترام به حاکمیت ملی کشورها، پایبندی به حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل، همکاری سودمند متقابل، غیرسیاسی بودن فعالیت‌ها و رعایت حقوق بشر.

بر اساس مفاد پیش‌نویس نهایی، مأموریت‌های اصلی اتحاد شامل ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و تحلیل داده‌های جنایی، تسهیل تحقیقات مشترک، کمک به شناسایی و توقیف دارایی‌های حاصل از کلاهبرداری، تسریع در توقف انتقال وجوه مشکوک و تسهیل بازگرداندن اموال قربانیان است.

همچنین ایجاد شبکه ارتباطی شبانه‌روزی برای تبادل داده‌ها، انتقال فناوری‌های مقابله با کلاهبرداری، آموزش نیرو‌های متخصص، برگزاری رزمایش‌های مشترک، انتشار هشدار‌های زودهنگام و انجام پژوهش‌های راهبردی درباره شیوه‌های جدید جرایم سایبری از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای این سازمان است.

تشکیل این اتحادیه در چارچوب ابتکار دولت چین برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با جرایم فرامرزی صورت گرفته است و این اتحادیه با هدف ایجاد یک نهاد بین‌دولتی تخصصی برای هماهنگی اقدامات نهاد‌های انتظامی و قضایی کشور‌ها در مقابله با کلاهبرداری‌های مخابراتی و اینترنتی و جرایم مرتبط شکل گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تنها در منطقه جنوب شرق آسیا، زیان ناشی از کلاهبرداری‌های مبتنی بر فناوری در سال ۲۰۲۳ بین ۱۸ تا ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است، آماری که ابعاد اقتصادی و امنیتی این پدیده و ضرورت همکاری‌های فرا مرزی برای مقابله با آن را نشان می‌دهد.