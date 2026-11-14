کشت زعفران در جوزم شهربابک با مصرف آب کمتر و ظرفیت درآمدزایی، فرصتی برای رونق کشاورزی و اشتغال در این منطقه ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در روز‌هایی که کم‌آبی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشاورزی تبدیل شده، زعفران با مصرف آب کمتر و ارزش اقتصادی بالا، فرصتی تازه پیش روی کشاورزان جوزم شهربابک گذاشته است؛ فرصتی که با حمایت و سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.

۱۶۸ هکتار زیر کشت طلای سرخ

رضایی‌نژاد، سرپرست جهاد کشاورزی شهربابک، با اشاره به ظرفیت اقلیمی این شهرستان برای کشت زعفران گفت: حدود ۱۶۸ هکتار از اراضی شهربابک زیر کشت این محصول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال از هر هکتار ۴ و نیم تا ۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

وی شرایط آب‌وهوایی و خاک مناطق کوهستانی شهربابک را برای تولید این محصول مناسب دانست و افزود: زعفران تولیدی شهرستان از کیفیت مطلوبی برخوردار است و شهربابک از قطب‌های تولید زعفران استان کرمان به شمار می‌رود.

تسهیلات؛ پشتوانه توسعه کشت

توسعه کشت زعفران، علاوه بر ظرفیت‌های اقلیمی، به حمایت‌های مالی و فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در همین زمینه، خانم سالاری، مجری اشتغال بنیاد برکت غرب استان، از پرداخت حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان کشت زعفران در منطقه با همکاری جهاد کشاورزی خبر داد.

کشاورزان منطقه نیز با اشاره به درآمدزایی مناسب زعفران و نیاز آبی کمتر آن، خواستار افزایش حمایت‌ها و تسهیلات برای توسعه سطح زیر کشت این محصول شدند.

یکی از بانوان زعفران‌کار نیز با اشاره به دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بنیاد برکت، خواستار حمایت بیشتر برای گسترش فعالیت و ایجاد درآمد پایدار برای بانوان منطقه شد.

طلای سرخ در انتظار حمایت بیشتر

زعفران جوزم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ ظرفیتی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و حرکت به سمت کشاورزی متناسب با شرایط کم‌آبی است. با وجود سطح زیر کشت و کیفیت مطلوب محصول، گسترش این ظرفیت به حمایت‌های هدفمند، تسهیلات مؤثر و فراهم‌شدن زمینه توسعه فعالیت کشاورزان نیاز دارد.

طلای سرخ در جوزم به بار نشسته است؛ حالا نوبت حمایت از دستانی است که این محصول ارزشمند را از دل خاک بیرون می‌آورند تا زعفران بتواند سهم بیشتری در اقتصاد و آینده کشاورزی شهربابک داشته باشد.