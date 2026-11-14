به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌هایی که در زمینه صادرات کالا فعالیت می‌کند، مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، یکی از مسئولان این شرکت به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد در برخورد با جرایم و تخلفات، گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.