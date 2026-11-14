به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی با اشاره به حضور حداقل ۲۰ نفر از شهروندان در این جلسه اظهار داشت: این متقاضیان در حوزه‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات، رفع موانع واحد‌های تولیدی متقاضی تسهیلات تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز مسائل عمران شهری و روستایی مانند جاده دسترسی، تأمین آب آشامیدنی، برق‌رسانی و دیوار حائل مطالبات خود را مطرح کردند.

وی افزود: همه این موارد با حضور مدیران ذی‌ربط بررسی و یا به صورت تلفنی پیگیری شد و دستورات لازم برای رفع آنها صادر شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر لزوم اختصاص وقت ویژه از سوی مدیران برای حل مشکلات متقاضیان تصریح کرد: برخی از متقاضیان ممکن است مدت‌ها منتظر وقت ملاقات بمانند و راه طولانی تا استانداری را طی کنند، بنابراین مدیران باید در اسرع وقت مشکلات آنها را حل کنند.

رحمانی اولویت اصلی مدیران استان را حل مشکلات مردم، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست و از معاونان، مدیران شهرستان‌ها و همه کارکنان خواست با بسیج ظرفیت‌های موجود و پیگیری مستمر، زمینه کسب رضایت مردم را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت‌هایی وجود دارد که با رصد و نشستن با مردم می‌توان بسیاری از مسائل را حل و فصل کرد و در دوره خدمت‌گزاری، خادم خوبی برای مردم بود.