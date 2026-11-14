نمایشگاه «روستا آباد» با بیش از ۱۵۹ غرفه و برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، از ۲۶ آبان‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، گفت: نمایشگاه «روستا آباد» از ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه با برپایی بیش از ۱۵۹ غرفه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان افتتاح می‌شود.

وی افزود: معرفی و عرضه محصولات روستایی، صنایع‌دستی، خوراکی‌های بومی و تولیدات محلی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است و غرفه‌های روستا بازار و عشایر بازار نیز در آن فعال خواهند بود.

میرزاد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه گفت: جشنواره نان، شب‌های فرهنگی، اجرای موسیقی، خوشنویسی، طراحی و عرضه سوغات و صنایع‌دستی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایجاد نشاط اجتماعی است.

وی در پایان از مردم استان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، از نزدیک با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستایی و عشایری ایلام آشنا شوند.