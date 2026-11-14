انجمن اخترشناسی دبیرستان استعداد‌های درخشان فرهیختگان بوکان، با کسب مقام دوم در هفتمین جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، مسیر حرکت از یک فعالیت ساده مدرسه‌ای به سوی موفقیت‌های علمی ملی را طی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این انجمن که فعالیت خود را با گروه کوچکی از دانش‌آموزان علاقه‌مند به نجوم آغاز کرده بود، پس از سال‌ها تلاش مداوم و انجام طرح های پژوهشی، موفق شد در جشنواره کشوری پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی رتبه دوم را از آن خود کند. این دستاورد، نشان‌دهنده توان علمی بالای دانش‌آموزان منطقه و کیفیت برنامه‌ریزی‌های علمی در این انجمن است.

هادی مصطفوی، مربی نجوم انجمن، با اشاره به این موفقیت، بر ضرورت حمایت‌های گسترده‌تر برای ادامه این مسیر تأکید کرد.

اوگفت: انجمن نجوم فرهیختگان بوکان اکنون فراتر از یک فعالیت فوق‌برنامه مدرسه‌ای گام برمی‌دارد و با هدف تولید محتوای علمی روز و اجرای برنامه‌های نجومی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند؛ امری که نیازمند تجهیزات پیشرفته‌تر و حمایت‌های مالی و مدیریتی است.

نقش مدیریت در پیشبرد پژوهش]در همین زمینه، جمال ابراهیمیان، مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابوریحان بیرونی، بر اهمیت مشارکت اجتماعی و حمایت از استعداد‌های نوظهور تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که مسیر رسیدن از یک ایده ساده به جایگاه برگزیدگان کشوری، مستلزم اراده‌ای قوی و حمایت‌های مستمر است.

این موفقیت بار دیگر نشان داد که با بهره‌گیری از پتانسیل‌های علمی دانش‌آموزان و حمایت‌های هدفمند، می‌توان استعداد‌های جوان را به سوی مرز‌های دانش هدایت کرد.