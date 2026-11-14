پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس امروز با حضور خانواده‌های شهدا و جانبازان در شهرستان مرزی تایباد تشییع و تدفین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، تشییع پیکر این شهید گمنام امروز از مسجد امام حسن مجتبی (ع) تایباد آغاز و تا ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهر برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تایباد گفت: مراسم وداع با این شهید گرانقدر هم شب گذشته در شامگاه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در محل مسجد امام حسن مجتبی (ع) و در جمع اهالی شهرک امام حسن (ع) تایباد برگزار شد و پیکر مطهر این شهید در اجتماع شبانه مردمی هم با استقبال گسترده مواجه شد.

وی ادامه داد: شهید گمنامی که مردم شهرستان مرزی تایباد پذیرای پیکر مطهرش بودند، در زمان شهادت ۱۷ سال سن داشته و در عملیات والفجر مقدماتی و منطقه جنگی فکه به شهادت رسیده است.

۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سال‌های گذشته در شهر‌های تایباد، مشهدریزه و کاریز از توابع این شهرستان خاکسپاری شدند.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.