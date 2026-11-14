مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان از قرار گرفتن لایروبی انهار چوئبده در اولویت برنامه‌های این اداره خبر داد و گفت: اجرای این طرح به تأمین و تخصیص اعتبار بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهر چوئبده ۵۶ نهر سنتی دارد که لایروبی‌نشدن آن‌ها مشکلاتی را برای زمین‌های کشاورزی و زندگی شهروندان ایجاد کرده است.

ناجی شهیب‌زاده با اشاره به ضرورت لایروبی انهار چوئبده گفت: این طرح پیش‌تر در شورای برنامه‌ریزی شهرستان مطرح و برای آن اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما اعتبار مورد نیاز تاکنون تخصیص نیافته است.

وی افزود: به محض تخصیص اعتبار به شهرستان، چوئبده از نخستین مناطقی خواهد بود که عملیات لایروبی انهار آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه داد: شهرداری، سازمان آب، شرکت عمران و دستگاه‌های مسئول در حوزه فاضلاب و آب‌های جاری باید برای اجرای این طرح همکاری کنند تا لایروبی انهار چوئبده به‌صورت کامل انجام شود.