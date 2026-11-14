برگزاری صبحگاه، کلاس تربیت بدنی در فضای باز و اردو‌های مدارس اصفهان و شهر‌های مجاور به‌دلیل افزایش آلاینده‌های جوی و شرایط نارنجی سکون هوا، روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ آبان ممنوع اعلام شد؛ آموزش در مدارس تعطیل نیست و به‌صورت عادی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام اداره اطلاع‌رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مدارس استان در روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ آبان ماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.

با توجه به شرایط نارنجی سکون نسبی هوا، تشکیل صبحگاه و کلاس‌های درس تربیت بدنی در فضای باز و اردو‌های مدارس در شهر‌های اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار، لنجان، شاهین‌شهر، میمه، مبارکه، فلاورجان، نجف‌آباد ممنوع بوده و با برنامه ریزی مدیران مدارس این برنامه‌ها در فضای سرپوشیده برگزار می‌شود.

با توجه به آلودگی هوا و غلظت آلاینده‌ها، استفاده از ماسک و حضور حداقلی در فضای باز توصیه می‌شود.