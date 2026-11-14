نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم پایین خراسان شمالی از اعتبارات ملی و طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی، بر ضرورت بازنگری در نظام تخصیص منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تقویت زیرساخت‌های این استان تأکید کرد.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما در برنامه امروز میز اقتصاد با حضور مهمانان از شهر بجنورد و با موضوع «سهم استان‌های کمتر برخوردار از اعتبارات ملی» در قالب طرح «ایران جان»، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، مصطفی عربی، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی و جمال کاکائی، رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور به بررسی وضعیت اعتبارات ملی و استانی، دلایل عقب‌ماندگی طرح‌های زیرساختی و چالش‌های توسعه در این استان پرداختند.

سهم ۸ دهم درصدی خراسان شمالی از اعتبارات ملی

مصطفی عربی، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی، با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات استان گفت: تاکنون حدود ۱۶ درصد از اعتبارات ابلاغی به استان تخصیص یافته است، اما در طرح‌های ملی، تخصیص‌ها به‌صورت جداگانه و بر اساس وضعیت هر پروژه انجام می‌شود و میزان آن در استان‌های مختلف متفاوت است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین جداول مستند قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی حدود ۰.۸ درصد بوده است، افزود: این در حالی است که استان حدود ۱.۱ درصد جمعیت کشور و ۱.۷ درصد مساحت کشور را در اختیار دارد و از نظر جمعیتی در رتبه ۲۷ قرار گرفته است.

عربی ادامه داد: سهم خراسان شمالی از اعتبارات استانی نیز حدود ۲.۲ درصد است که رقم پایینی محسوب می‌شود و لازم است افزایش یابد؛ چراکه تداوم این وضعیت موجب عمیق‌تر شدن شکاف توسعه‌ای میان استان‌ها خواهد شد.

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان اظهار کرد: در حوزه راه، چهار طرح دارای مجوز ماده ۲۳ و درج‌شده در پیوست قانون بودجه داریم که از نظر پیشرفت فیزیکی شرایط متفاوتی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی شاخص‌های زیرساختی گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون مسافر از خراسان شمالی عبور می‌کنند و حدود چهار درصد ترانزیت بار کشور نیز از این استان می‌گذرد؛ با این حال، تنها حدود سه درصد راه‌های استان بزرگراه است، در حالی که این شاخص در کشور حدود هفت درصد برآورد می‌شود.

عربی با اشاره به طرح بزرگراه بهشهر، گرگان، بجنورد و قوچان افزود: اجرای این طرح از سال ۱۳۷۵ آغاز شده و با وجود گذشت حدود ۳۰ سال، همچنان بخش‌هایی از آن باقی مانده است. از مجموع مسیر باقی‌مانده، با تزریق اعتبار و تخصیص منابع، امکان بهره‌برداری از بخشی از مسیر وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های درمانی استان گفت: بیمارستان ۶۴ تختخوابی راز از پروژه‌هایی است که قرار بود امسال به پایان برسد، اما تکمیل آن به سال آینده موکول خواهد شد. این پروژه از محل پیوست قانون بودجه و منابع مربوط به بخش بهداشت و درمان از اعتبارات ارزش افزوده تأمین مالی شده و پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد.

عربی افزود: بیمارستان ۹۶ تختخوابی آشخانه نیز از پیشرفت مناسبی برخوردار است. فاز نخست بیمارستان پورسینا به پایان رسیده و فاز دوم آن حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد و برای تکمیل آن به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی درباره بیمارستان مادر و کودک نیز گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به مجوز ماده ۲۳، افزایش ظرفیت و چندین بار تغییر مکان‌یابی، هنوز وارد مرحله پیشرفت فیزیکی نشده است. این در حالی است که شاخص تخت بیمارستانی در خراسان شمالی پایین‌تر از متوسط کشور است و استان به توسعه زیرساخت‌های درمانی نیاز دارد.

طولانی شدن پروژه‌ها و ضعف مدیریت، مانع جذب اعتبارات

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، برنامه‌ریزی برای توسعه مناطق مختلف کشور باید متناسب با استعداد‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود و از هرگونه تبعیض در این زمینه جلوگیری شود.

وی با اشاره به تمرکز نقدینگی و جمعیت در تهران اظهار کرد: حجم نقدینگی کشور از ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که حدود ۶۲ درصد آن در استان تهران متمرکز است. همچنین حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در یک درصد از مساحت آن زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده نامتوازن بودن الگوی توزیع جمعیت و منابع اقتصادی است.

قوامی با اشاره به اقدامات مجلس برای کاهش شکاف توسعه‌ای مناطق محروم افزود: در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم، ماده ۱۸۰ با هدف افزایش سالانه ۱۰ درصدی سرعت رشد شهرستان‌هایی که از متوسط کشوری عقب‌تر بودند، به تصویب رسید تا این مناطق بتوانند به شاخص‌های متوسط کشور نزدیک شوند؛ با این حال، اجرای کامل این سیاست با چالش‌هایی مواجه بوده است.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد با انتقاد از طولانی شدن طرح‌های راه‌سازی استان گفت: در پروژه چهارخطه کردن محور بجنورد، اسفراین و سبزوار، با پیگیری‌های انجام‌شده اعتبار این طرح از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال افزایش یافت. همچنین سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر اسفراین تا سه‌راهی سنخواست و اجرای مصوبه سفر رئیس‌جمهور اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش اعتبار، به دلیل تصمیم نادرست در واگذاری هم‌زمان چند قطعه به پیمانکاران، اجرای پروژه با مشکل مواجه شد و پیمانکاران نیز کار را رها کردند. در نتیجه، از اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی امسال، تنها حدود ۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکار جذب شده است؛ در حالی که اگر پیمانکار عملکرد اجرایی مناسبی داشت، امکان جذب ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار وجود داشت.

قوامی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها وابسته است، تصریح کرد: وقتی یک پروژه به دلیل ضعف مدیریتی پیشرفت نمی‌کند، طبیعتاً نمی‌تواند سهم مناسبی از تخصیص‌ها دریافت کند. این مسئله موجب عقب‌ماندگی بیشتر استان می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل محور‌های پرتردد و کاهش تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: در یکی از قطعات این مسیر، حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر از اهالی روستا‌های ایرج، فریمان، بوژ و بزنج در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و وزیر راه نیز از این مسیر بازدید کرده است؛ بنابراین تکمیل این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد همچنین به طرح راه‌آهن جوین ـ اسفراین اشاره کرد و گفت: این پروژه در سال‌های گذشته از طرح‌های اولویت‌دار بوده و برای تکمیل آن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، اما به دلیل توقف و رها شدن پروژه، اکنون برای ادامه کار باید هزینه‌ای بیش از ۱۰ تا ۱۵ برابر پرداخت شود که این موضوع خسارت سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

قوامی با انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری و کاهش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد بودجه کشور به اعتبارات عمرانی و ۶۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص داشت، اما اکنون سهم هزینه‌های جاری به حدود ۹۵ درصد رسیده و تنها پنج درصد برای اعتبارات عمرانی باقی مانده است.

وی افزود: متوسط زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی که بر اساس شاخص‌های برنامه‌ریزی باید حدود چهار سال باشد، اکنون به حدود ۱۸ سال رسیده است. تعدد پروژه‌ها، محدودیت منابع و تخصیص پایین اعتبارات از عوامل اصلی این وضعیت است.

قوامی همچنین با اشاره به آغاز برخی پروژه‌ها بدون دریافت مجوز ماده ۲۳ گفت: شروع طرح‌های فاقد مجوز و توجیه اقتصادی، موجب درگیر شدن دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌شود و در نهایت پروژه‌هایی ایجاد می‌کند که منابع زیادی برای تکمیل آنها نیاز است، بدون آنکه ضرورت و اثربخشی لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خراسان شمالی گفت: این استان حتی یک متر آزادراه ندارد و به شبکه ریلی نیز متصل نیست. نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، دسترسی سرمایه‌گذاران به پروژه‌های اقتصادی را دشوار می‌کند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: خراسان شمالی در حوزه معدن ظرفیت‌های مناسبی دارد، اما در بخش استخراج و فرآوری با عقب‌ماندگی مواجه است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است به‌زودی عملیات اجرایی کارخانه بزرگ‌ترین معدن استان آغاز شود و حداقل ۳۰ درصد از این معدن نیز به مردم واگذار شود تا زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی فراهم شود.

تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌ها و ضرورت تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار

جمال کاکائی، رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد، با تشریح سازوکار تخصیص اعتبارات به استان‌ها گفت: تخصیص منابع صرفاً بر اساس چانه‌زنی یا میزان فشار استان‌ها انجام نمی‌شود، بلکه شاخص‌هایی مانند جمعیت، وسعت استان، میزان مشارکت در تولید ملی و سطح توسعه‌یافتگی یا کمبود زیرساخت‌ها در زمان تنظیم لوایح بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: بخشی از اعتبارات در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان میان پروژه‌های استانی توزیع شود، اما طرح‌های ملی مانند راه‌ها، بیمارستان‌ها، فضا‌های ورزشی و مدارس از طریق دستگاه‌های اجرایی ملی و وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری و تأمین اعتبار می‌شوند.

کاکائی با اشاره به تفاوت سازوکار تأمین اعتبار پروژه‌های ملی و استانی تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها که تمام مسیر یا محدوده اجرای آنها در جغرافیای یک استان مشخص است، قانون محل هزینه‌کرد اعتبار را تعیین می‌کند و دستگاه متولی موظف است منابع را در همان پروژه هزینه کند. هزینه‌کرد این اعتبارات در خارج از طرح تعیین‌شده تخلف محسوب می‌شود.

رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره طولانی شدن برخی پروژه‌های ملی نیز گفت: پایین بودن میزان اعتبار تخصیص‌یافته نسبت به منابع مورد نیاز، یکی از دلایل اصلی تکمیل نشدن این طرح‌هاست. همچنین در پروژه‌هایی که بین چند استان مشترک هستند، ممکن است تکمیل بخش‌هایی از مسیر در استان‌های دیگر به دلیل اولویت‌های اجرایی یا رفع گلوگاه‌های موجود در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تعیین اولویت‌ها اظهار کرد: وزارتخانه‌های متولی باید اولویت‌های خود را پیشنهاد دهند و سازمان برنامه و بودجه نیز برای لحاظ شدن نیاز‌های استان‌ها، نظرات سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را دریافت می‌کند. اگر منابع به جای پراکندگی میان تعداد زیادی پروژه، بر سه طرح و پروژه‌ای متمرکز شود که واقعاً مشکلات مردم را برطرف می‌کنند، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر فراهم خواهد شد.

در ادامه برنامه، قوامی با اشاره به نقش منابع بانکی و بخش خصوصی در توسعه مناطق کمتر برخوردار گفت: منابع عمومی تنها بخشی از منابع مورد نیاز توسعه هستند و بخش مهمی از تأمین مالی باید از طریق نظام بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.

وی همچنین با انتقاد از تمرکز دفاتر شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران گفت: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها به دلیل استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران، به جای همان استان در پایتخت ثبت می‌شود و این موضوع بر منابع درآمدی استان‌های کمتر برخوردار اثر می‌گذارد.

عربی نیز با اشاره به وضعیت منابع بانکی خراسان شمالی اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود ۶۰ درصد است و با توجه به میزان سپرده‌ها و تسهیلات، ظرفیت‌هایی برای تقویت تأمین مالی در استان وجود دارد که می‌توان از آن برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه منطقه استفاده کرد.

در مجموع، مهمانان برنامه میز اقتصاد بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص اعتبارات، توجه بیشتر به شاخص‌های محرومیت و کمبود زیرساخت‌ها، جلوگیری از آغاز پروژه‌های فاقد مجوز و تمرکز منابع بر طرح‌های اولویت‌دار تأکید کردند؛ موضوعاتی که می‌تواند زمینه کاهش فاصله توسعه‌ای خراسان شمالی با سایر استان‌ها و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه را فراهم کند.