هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال

نبرد نفتی در شازند و بندر عباس

تیم‌های فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند در مقابل نفتی‌های بندرعباس و اصفهان به میدان می‌روند و سن ایچ در ساوه میزبان تیم دلسوختگان قم است.