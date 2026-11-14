هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال
نبرد نفتی در شازند و بندر عباس
تیمهای فوتسال شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند در مقابل نفتیهای بندرعباس و اصفهان به میدان میروند و سن ایچ در ساوه میزبان تیم دلسوختگان قم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و از هفته یازدهم شهرداری ساوه ر بندرعباس با پالایش نفت این شهر رقابت میکند و پالایش نفت شازند در شهر مهاجران پذیرای پالایش نفت اصفهان است.
دیگر نماینده لیگ برتری فوتسال استان مرکزی سن ایچ نیز در ساوه پذیرای تیم دلسوختگان قم است.
تا پایان هفته دهم لیگ برتر فوتسال پالایش نفت شازند با ۱۸ امتیاز در رده پنجم جدول است و دو تیم همشهری سن یچ و شهرداری ساوه هم با ۹ امتیاز هم امتیاز باهم در خانههای یازدهم و دوازدهم جدول قرار دارند.
تمامی دیدارهای هفته یازدهم از ساعت ۱۶ روز یکشنبه بیست و چهارم آبان در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود