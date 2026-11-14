صرفه‌جویی در دنیای امروز تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت زیستی است که باید از دوران کودکی در لایه‌های زیرین رفتار‌های اجتماعی نهادینه شود؛ در همین زمینه، مدارس آذربایجان غربی با هدف گذار از آموزش‌های تئوری به تغییرات رفتاری، پویش فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معلمان به‌عنوان پیشگامان این حرکت، با تبیین اهمیت منابع انرژی برای دانش‌آموزان، فراتر از کتاب‌های درسی عمل می‌کنند. در کلاس‌های درس، مباحثی نظیر تأثیرات تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع فسیلی و هزینه‌های اجتماعیِ اتلاف انرژی، به زبانی ساده برای دانش‌آموزان تشریح می‌شود. هدف این است که دانش‌آموز به «سفیر انرژی» در کانون گرم خانواده تبدیل شود.

با فرا رسیدن فصل سرما و اوج‌گیری نیاز به وسایل گرمایشی، تمرکز آموزش‌ها بر «بهینه‌سازی مصرف گاز» معطوف شده است. دانش‌آموزان در این آموزش‌ها می‌آموزند که چگونه با اقداماتی نظیر استفاده از پرده‌های ضخیم، کاهش دمای هوای خانه در ساعات غیرضروری و عایق‌بندی ساده پنجره‌ها، نه‌تنها از هدررفت انرژی جلوگیری کنند، بلکه سایر اعضای خانواده را نیز با خود همراه سازند.

نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه انرژی، فرآیندی بلندمدت است که از محیط کلاس آغاز شده و در ابعاد کلان جامعه نمود پیدا می‌کند. کارشناسان بر این باورند که اگر هر دانش‌آموز به عنوان یک ناظر هوشمند در خانواده عمل کند، می‌توان با استفاده از اهرم آموزش، شاهد تغییرات ملموسی در الگوی مصرف حامل‌های انرژی در سطح کشور بود؛ تغییری که ضامن پایداری انرژی برای نسل‌های آینده است.