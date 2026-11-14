استان کردستان دارای ورزشکاران مستعد و ملی پوش در رشته‌های مختلف ورزشی است، اما نبود حامی مالی و عدم حمایت‌های لازم از تیم‌های ورزشی استان چالش همیشیگی ورزشکاران این استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم‌های ورزشی کردستان در لیگ‌های برتر و دسته اول، بیش از آنکه با حریفان بجنگند، با بحران بی‌پولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در حالی که در بسیاری از استان‌ها چرخ‌های ورزش با حمایت کارخانه‌ها و معادن می‌چرخد، در کردستان، ردپایی از مسئولیت اجتماعی آنها دیده نمی‌شود.

معافیت‌های مالیاتی و الزامات قانونی مسئولیت اجتماعی روی کاغذ هست، اما در عمل، اراده‌ای برای هدایت سرمایه‌ها به سمت ورزش جوانان وجود ندارد. بی‌تفاوتی که تاوان آن، انحلال تیم‌های ریشه‌دار و سوختن استعداد‌های بومی است.