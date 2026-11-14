به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لفته دورکوندی با اشاره به بازدید میدانی از کیلومتر ۲۵ این محور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰ کیلومتر از جاده اهواز–خرمشهر تا پایان امسال زیر بار ترافیک می‌رود و تکمیل و بهره‌برداری کامل آن طی سه سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از بهره‌برداری ۲۰ کیلومتر باقی‌مانده جاده امام جعفر صادق(ع) تا یک ماه آینده خبر داد.

فرماندار ویژه خرمشهر در ادامه به مصوبات حوزه برق اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات برق خرمشهر و جزیره مینو تصمیماتی اتخاذ شده که راه‌اندازی گروه برق در جزیره مینو از جمله آن‌هاست.

فرماندار ویژه خرمشهر همچنین از تعیین تکلیف محدوده‌های محرزی خبر داد و افزود: با رفع مشکل قرارگیری این محدوده‌ها خارج از تقسیم‌بندی شهری و روستایی، مقرر شد بهسازی معابر و ارائه خدمات مورد نیاز از محل اعتبارات نوسازی انجام شود.