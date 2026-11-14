بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارندگان کد‌های ملی با رقم پایانی ۵، ۶ و ۷ از امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه می‌توانند برای ثبت تقاضای افزایش مبلغ کالابرگ خود از طریق سامانه «دولت من» اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارندگان کدهای ملی با رقم پایانی ۵، ۶ و ۷ از امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه می‌توانند برای ثبت تقاضای افزایش مبلغ کالابرگ خود از طریق سامانه «دولت من» اقدام کنند.

طبق این برنامه‌ریزی، فردا یکشنبه ۲۴ آبان نیز نوبت کدهای ملی با رقم پایانی ۸ و ۹ خواهد بود. همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۵ و ۲۶ آبان به‌عنوان فرصت عمومی برای تمامی جاماندگان در نظر گرفته شده است تا در صورت عدم موفقیت در روزهای تعیین‌شده، درخواست خود را ثبت کنند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «دولت من» و بر اساس رقم پایانی کد ملی خود، در بازه‌های زمانی مشخص‌شده، نسبت به ثبت تقاضای افزایش مبلغ کالابرگ اقدام نمایند. توصیه می‌شود متقاضیان با توجه به محدودیت زمانی هر نوبت، در همان روز اختصاصی به کد ملی خود مراجعه کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.