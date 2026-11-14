رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ثبت ۵۶۸ حادثه و ۵ هزار و ۹۳۸ مورد خدمت در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌، ۲۹۶ نفر از مصدومان و بیماران به مراکز درمانی منتقل، ۳۴ نفر در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان و ۴۴ مورد عملیات نجات فنی انجام شده است. همچنین ۲۱ نفر رهاسازی، ۱۸۸ نفر گرفتار در برف و سیلاب نجات و ۹۷ نفر به مناطق امن منتقل شدند. در این مدت ۵۸۵ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند و میان ۴ هزار و ۶۷۳ نفر اقلام امدادی توزیع شد.

وی با اشاره به ثبت ۱۱۱ مورد تجمع انبوه و مراجعه حضوری تصریح کرد: در این بخش نیز ۱۲۲ مورد خدمات امدادی ارائه شد که شامل انتقال ۲۵ نفر به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۹۷ نفر در محل بود. در مجموع حوادث و خدمات ثبت‌شده، ۳۲۱ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی انتقال یافته و ۱۲۷ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی دریافت کردند.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی و جوی کشور افزود: در هفته گذشته ۳۴۸ مورد حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری به ثبت رسید که در پی آن ۲۳۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲۷ نفر در محل حادثه درمان شدند. همچنین از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه، ۱۰۲ مورد حادثه جوی در کشور رخ داد که ۵ هزار و ۴۶۳ نفر را تحت تأثیر قرار داد؛ در این حوادث ۱۱۵ باب منزل مسکونی تخلیه آب شد و به ۴ هزار و ۶۶۷ نفر اقلام غذایی و زیستی توزیع شد.

محمودی به حوادث کوهستان اشاره کرد و ادامه داد: در همین بازه زمانی ۱۹ مورد حادثه کوهستان در کشور ثبت شد که ۲۸ نفر را درگیر کرد و ۱۶ نفر از آنان مصدوم شدند. استان ایلام با پنج حادثه و تهران با سه حادثه، بیشترین موارد حوادث کوهستان را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی بر اساس آمار ثبت‌شده، استان آذربایجان غربی با ۳۹ حادثه، گلستان با ۳۸ حادثه و فارس و مازندران هر کدام با ۳۷ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در هفته گذشته داشته‌اند. همچنین آذربایجان غربی با ۱۰۵ مصدوم، گلستان با ۷۰ مصدوم و فارس با ۵۳ مصدوم در صدر استان‌های دارای بیشترین تعداد مصدومان قرار گرفتند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در بخش حوادث ترافیکی آذربایجان غربی با ۳۴ حادثه، گیلان با ۳۰ حادثه و گلستان با ۲۴ حادثه بیشترین آمار را ثبت کردند. در حوادث جوی نیز استان‌های فارس با ۱۷ حادثه، خوزستان با ۱۲ حادثه و بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۸ حادثه، بیشترین موارد را به خود اختصاص دادند.

محمودی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی هم‌وطنان، توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی، پرهیز از تردد‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی و خودداری از ورود به مسیر‌های سیلابی و مناطق پرخطر را خواستار شد.

وی بر ضرورت اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر تأکید کرد و از هم‌وطنان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.