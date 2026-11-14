استاندار یزد با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط پساجنگ، خواستار روایت هوشمندانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، تبیین اقدامات دولت و تقویت امید و اعتماد عمومی در جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان یزد، با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط حساس پساجنگ اظهار کرد: رسانه‌ها و شورا‌های اطلاع‌رسانی باید با تبیین واقعیت‌ها و انتقال پیام اقتدار ایران به افکار عمومی جهان، در مقابله با جنگ ادراکی دشمن و امیدآفرینی در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت انعکاس تصویر واقعی اقتدار ایران در عرصه جهانی افزود: رسانه‌ها باید با روایت دقیق، هوشمندانه و مستند تحولات، پیام قدرت و اقتدار کشور را به جهانیان منتقل کنند و در داخل نیز زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه باشند.

استاندار یزد با توصیف عملکرد دولت در شرایط کنونی به‌عنوان تلاشی جهادگرانه تصریح کرد: دولت با روحیه جهادی پای کار ایستاده است و رسانه‌ها باید اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته را به‌درستی برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی کنند.

در ادامه این نشست، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز با تشریح رویکرد‌های عدالت‌محور و شجاعانه رئیس‌جمهور، جلوگیری از ترویج ناامیدی، احیای اعتماد عمومی و تحقق عدالت‌محوری را سه مأموریت و چالش جدی دولت در مقطع کنونی برشمرد.

طباطبایی با اشاره به برخی تصمیمات و اقدامات دولت، تمرکززدایی، تقسیم کار و تفویض اختیار به استان‌ها را از رویکرد‌های جدی رئیس‌جمهور دانست و گفت: میزان توزیع قدرت و اختیارات در این دوره کم‌سابقه است و مدیران اطلاع‌رسانی و اصحاب رسانه باید با روشنگری و امیدآفرینی، این رویکرد‌ها و اقدامات را برای جامعه تبیین کنند.

وی همچنین با اشاره به اقتدار بین‌المللی ایران پس از جنگ‌های تحمیلی اظهار داشت: دشمنان با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بودند، اما این هدف محقق نشد و امروز نگاه افکار عمومی جهان به ایران، نگاه به کشوری قدرتمند است.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست با تشریح ابعاد جنگ شناختی و ادراکی دشمن، دفاع از مرز‌های فکری جامعه را از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها دانست و بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی و تمرکز بر امیدآفرینی تأکید کرد.

نوروزپور با بیان اینکه دشمن با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای درصدد وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، ترویج ناامیدی و ایجاد تردید و تفرقه در جامعه است، افزود: رسانه‌ها در شرایط کنونی در خط مقدم این جبهه قرار دارند و مسئولیت سنگینی در تبیین واقعیت‌ها، احیای اعتماد عمومی و تقویت امید اجتماعی بر عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های غنی فرهنگی و رسانه‌ای استان یزد، خواستار بهره‌گیری حداکثری از این توانمندی‌ها برای تبیین دستاورد‌های نظام و مقابله مؤثر با جنگ رسانه‌ای دشمن شد.