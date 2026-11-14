نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسهیل ساخت مسکن توسط متقاضیان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تهاتر زمین و توسعه ساخت‌وساز ویلایی را از راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های مسکن دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام سبزی در جلسه شورای مسکن شهرستان ساوه که در فرمانداری برگزار شد، گفت: دولت به‌جای تصدی‌گری در حوزه مسکن، باید با تسهیل‌گری و رفع موانع، زمینه ساخت مسکن توسط خود متقاضیان را فراهم کند.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تهاتر زمین در قبال آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌ها را از راهکار‌های اجرایی این حوزه دانست و افزود: در این شیوه بخشی از زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و در مقابل، اراضی مورد نیاز برای واگذاری به متقاضیان آماده‌سازی می‌شود؛ روشی که در برخی شهر‌ها از جمله قم نیز اجرا شده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، توسعه ساخت مسکن ویلایی را از دیگر راهکار‌های قابل بررسی عنوان کرد و گفت: در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ظرفیت قانونی برای ساخت واحد‌های ویلایی در قطعات تا ۲۰۰ مترمربع پیش‌بینی شده و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از تعهد این بنیاد برای احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور در قالب طرح خانه امید خبر داد.

افتخار گفت: در این طرح، زمین به همراه پروانه ساخت و انشعابات به‌صورت رایگان و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد در اختیار خانوار‌های محروم قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، از محل کمک‌های دولتی و حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) نیز مبالغی به‌صورت بلاعوض برای حمایت از متقاضیان اختصاص یافته است.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار مشمول این حمایت هستند و تاکنون ۷۰ هزار واحد در کشور به مرحله واگذاری زمین و آغاز عملیات ساخت رسیده‌اند.

تسریع در واگذاری اراضی به خانواده‌های معظم شهدا و تأمین مسکن کارگری از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای مسکن شهرستان ساوه بود.