پنجمین یادواره شهدای شمال شهر اصفهان، با حضور مردم ولایی وانقلابی و خانواده‌های شهدا در میدان شهید علیخانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این یادواره که با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد ایثارگران و ترویج فرهنگ شهادت در میان جوانان برگزار شد، از فداکاری و ایثار هزار شهید دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت و جنگ تحمیلی سوم تجلیل شد.

در این مراسم همچنین یاد مدافعان امنیت که در اغتشاشات دی ماه سال گذشته در میدان شهید علیخانی در راه حفظ نظام اسلامی و میهن به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.