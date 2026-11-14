۱۴ درصد مبتلایان به دیابت از این بیماری خاموش خود که قابل کنترل و پیشگیری است، اطلاع ندارند.

۱۴ درصد مبتلایان به دیابت، بی‌خبر از این بیماری خاموش

۱۴ درصد مبتلایان به دیابت، بی‌خبر از این بیماری خاموش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برنامه پیشگیری و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:۴۵۰ هزار نفر از افراد بیش از ۲۵ سال (۱۳ و ۶ دهم درصد این رده سنی) در این استان مبتلا به دیابت هستندکه آمار شیوع بالاتر از متوسط جهانی است.

دکتر رامش حسین خانی افزود: افراد بیش از ۳۰ سال با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت در شهر‌ها و خانه‌های بهداشت در روستا‌ها می‌توانند از خدمات رایگان غربالگری دیابت استفاده کنند.

فوق تخصص غدد و متابولیسم هم گفت: افراد دارای عوامل خطر همچون افزایش وزن، چاقی، سابقه خانوادگی مثبت، کم تحرکی و چربی و فشار خون باید، غربالگری دیابت که یک آزمایش ساده خون است را در اولویت قرار دهند.

دکتر منصور سیاوش افزود:اگر در آزمایش، میزان قند خون طبیعی کمتر از ۱۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر بود، باید فرد هر دوسال یکبار آزمایش را تکرار کند، اما اگر مبتلا به پیش دیابت (قند بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم بر دسی لیتر) و دیابت (قند بیش از ۱۲۵ میلی گرم بر دسی لیتر) باید حتما برای درمان به پزشک مراجعه کند.

وی با بیان اینکه افراد پیش دیابت (یک قدم قبل از دیابت) هم باید یکبار درسال غربالگری شوند افزود: این افراد هم برای پیشگیری از ابتلا، باید دست کم وزن خود را هفت درصد کاهش دهند و ۱۵۰ دقیقه پیاده روی در هفته داشته باشند همچنین علاوه بر مدیریت استرس و ترک سیگار، چربی و فشار خون خود را کنترل کنند.

دکتر سیاوش، در صورت بی توجهی مبتلایان به بیماری دیابت، ممکن است افراد دچار بیماری‌های قلبی، عروقی، نارسایی کلیه، نابینایی و قطع عضو و حتی مرگ شوند.

وی افزایش تشنگی، تکرر ادرار، احساس خستگی مداوم، کاهش وزن بدون دلیل مشخص، تاری دید و افزایش احساس گرسنگی را از جمله علائمی اعلام کرد که می‌تواند در افراد مبتلا به دیابت مشاهده شوند.

به گفته صاحب‌نظران، علت بیش از ۳۰ هزار مرگ و میر سالانه در کشور بیماری دیابت است.

در جمعیت بیش از ۶۰ سال کشور، از هر ۳ نفر، ۲ نفر و در جمعیت بیش از ۲۵ سال، افزون بر ۱۴ درصد افراد، مبتلا به دیابت هستند.

۲۰ تا ۲۶ آبان هفته ملی دیابت و ۲۳ آبان (۲۴ نوامبر) روز جهانی دیابت و شعار امسال، اقدام زود هنگام برای دیابت است.