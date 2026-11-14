به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی با اشاره برخورد قاطع و بدون اغماض با رانندگان متخلف گفت: در اجرای این طرح، خودرو‌هایی که با تغییر غیرمجاز در وضعیت ظاهری، فنی و تجهیزات، ایمنی تردد را به مخاطره می‌اندازند، شناسایی و با تخلفات آنها برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: توقیف خودرو‌های متخلف و اعمال قانون رانندگان متخلف از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است و مأموران پلیس راه با حضور هدفمند در محور‌های مواصلاتی ، اجرای دقیق این مأموریت را دنبال خواهند کرد.

رئیس پلیس راه گیلان خاطر نشان کرد: تأمین امنیت ترافیکی و صیانت از جان شهروندان از اولویت‌های پلیس راه است و انتظار می‌رود رانندگان با رعایت قوانین و پرهیز از هرگونه تغییر غیرمجاز در وضعیت خودرو، در ارتقای ایمنی جاده‌ها همکاری کنند.