رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب از اجرای تعمیرات اساسی تأسیسات نفت‌شهر با هدف رفع خوردگی، رسوب‌زدایی و بازسازی تجهیزات خبر داد و گفت: با تکمیل این عملیات، پیش‌بینی می‌شود تأسیسات نفت‌شهر دست‌کم تا سه سال آینده با مشکل جدی در حوزه تولید مواجه نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عسگری با اشاره به اجرای برنامه تعمیرات اساسی تأسیسات نفت‌شهر افزود: این عملیات در چارچوب برنامه پنج‌ساله تعمیرات اساسی و با هدف رفع مشکلات فرسودگی تجهیزات، خوردگی و انباشت رسوبات در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از فعالیت‌های تعمیراتی با کاهش تولید همراه است و اقداماتی از جمله تعویض لوله‌ها، تمیزکاری، تعمیر و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و بازرسی داخلی تجهیزات در دستور کار قرار دارد.

بازسازی تجهیزات و بازگشت به چرخه عملیاتی

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با اشاره به تعمیر مخازن و ظروف فرایندی گفت: بازرسی و رنگ‌آمیزی داخلی و خارجی این تجهیزات نیز انجام شده و تجهیزاتی که تعمیرات آنها به پایان رسیده است، پس از آماده‌سازی دوباره وارد چرخه عملیاتی شده‌اند.

عسگری با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌ها به پیمانکاران واگذار شده است، افزود: نیرو‌های متخصص شرکت نیز در بخش‌های اچ‌اس‌ئی، ترابری، برق، ابزار دقیق و تعمیر شیر‌ها مشارکت دارند و بخش مهمی از عملیات با استفاده از توان نیرو‌های داخلی انجام می‌شود.

وی فرسودگی تجهیزات، افزایش خوردگی و انباشت رسوبات را از مهم‌ترین چالش‌های فنی تعمیرات اساسی نفت‌شهر دانست و گفت: در برخی موارد، میزان آسیب‌دیدگی تجهیزات بیشتر از برآورد‌های اولیه بوده است.

بازنگری در برنامه‌های پایش خوردگی

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه بیان کرد: پس از مشاهده مشکلات فنی، نشست‌هایی با حضور متخصصان بخش‌های فنی، شیمیایی و خوردگی برگزار شده است تا نقاط پایش خوردگی بازنگری و در صورت نیاز، نقاط جدیدی برای کنترل و بررسی تعیین شود.

عسگری افزود: تغییر شرایط عملیاتی و عوامل مؤثر بر خوردگی، ضرورت اصلاح برنامه‌های پیشین را افزایش داده است و تلاش می‌کنیم با به‌روزرسانی روش‌های پایش، از تکرار خرابی‌ها و آسیب‌های مشابه جلوگیری کنیم.

ثبت ۲۰ هزار نفرساعت فعالیت تعمیراتی

وی با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده در تأسیسات نفت‌شهر گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفرساعت فعالیت تعمیراتی ثبت شده و حدود ۴۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی و تخصصی در بخش‌های مختلف این عملیات مشارکت دارند.

عسگری با بیان اینکه تعمیرات اساسی نقش مهمی در کاهش توقف‌های ناخواسته تولید دارد، افزود: پیش از اجرای این عملیات، خرابی‌های مقطعی و سوراخ‌شدگی لوله‌ها در طول سال، در مواردی انجام تعمیرات اضطراری را ضروری می‌کرد.

وی تأکید کرد: با تکمیل تعمیرات اساسی و کنترل مشکلات مربوط به رسوبات و خوردگی، انتظار می‌رود تأسیسات نفت‌شهر دست‌کم تا سه سال آینده با مشکل جدی در حوزه تولید مواجه نشود.

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب همچنین تأمین به‌موقع منابع مالی و تجهیزات موردنیاز تعمیرات را ضروری دانست و گفت: پشتیبانی از برنامه‌های تعمیراتی، به‌ویژه در میدان‌های مشترک، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید برای تأمین نیاز‌های این میدان‌ها تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.