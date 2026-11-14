به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: موارد مثبت ابتلا به آنفلوآنزا در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی هفته چهارم آبان ماه (۱۶ تا ۲۲ آبان ماه) به ۲۶.۷ درصد رسیده است.

دکتر زهرا نهبندانی با بیان این که نتایج آزمایشگاهی از افزایش تست‌های مثبت آنفلوآنزا حکایت دارد و وضعیت حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنان در سطح هشدار بالاست.

وی ادامه داد: با توجه به روند افزایشی بیماری و هشدار‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احتمال افزایش آمار بیماری وجود دارد.

دانش‌آموزان و افراد مسن بیشترین مبتلایان به آنفلوآنزا هستند

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در همه گروه‌های سنی احتمال بروز بیماری وجود دارد، اما در حال حاضر بیشتر آمار مربوط به دانش آموزان و افراد مسن است.

دکتر نهبندانی افزود: بیماری آنفلوانزا یک بیماری ویروسی خود محدود شونده است و اصلا نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارد فقط در صورت بروز عفونت ثانویه همراه با آنفلوانزا با تشخیص پزشک مصرف آنتی بیوتیک توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: مهمترین اشتباه عموم جامعه مصرف خودسرانه داروهاست که این موضوع باعث طولانی شدن روند بیماری و مقاومت دارویی در بیماران می‌شود.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه کرد: در صورت مبتلا شدن به بیماری آنفلوآنزا برای کنترل و پیشگیری از همه‌گیری این بیماری پروتکل‌های بهداشتی نظیر شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک بخصوص در محیط‌های شلوغ مثل مترو؛ اتوبوس و غیره، وجود تهویه مناسب در محیط‌های بسته و درمان مناسب با تشخیص پزشک انجام شود.

وی افزود: همچنین در صورت ابتلا به آنفلوآنزا، استراحت و جداسازی افراد مبتلا، مصرف مواد غذایی مغذی، سبزی، میوه تازه، سوپ و مایعات توصیه می‌شود.

دکتر نهبندانی ادامه داد: همچنین برای پیشگیری از آنفلوانزا در محیط‌های آموزشی و تجمعی توصیه می‌شود افرادی که علائم تنفسی دارند تا زمان بهبود کامل از حضور در محل کار یا تحصیل خودداری کنند و در صورت خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند.

وی بیان کرد: همچنین رعایت مواردی مانند برقراری تهویه مناسب در کلاس‌های درسی و اتاق‌های جلسات، خودداری از شرکت در تجمعات توسط گروه‌های پرخطر، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل شخصی، دفع بهداشتی دستمال‌های آلوده در سطل زباله در دار همچنین ضدعفونی و گندزدایی سطوح نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی و قطع زنجیره انتقال این بیماری دارد.