به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام حسن اخلاقی، افزود:خبر‌هایی مبنی بر حذف کلان‌طرحهای خراسان رضوی برای رسیدگی در سفر آتی ریاست جمهوری به این استان رسیده که نگران‌کننده است. وقتی دولت برای انجام سفر کاری به یک استان می‌آید، باید اراده خود را به منظور اجرای چنین طرحهایی در دستورکار قرار دهد و سپس مدیران و وزیران مربوطه به دنبال اجرایی کردن آنها باشند.

وی افزود:عمده طرحهای فعلی در دستور کار سفر، طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصد هستند که تعداد این طرحها در استان زیاد است، اما انتظار ما از هیئت دولت و رئیس‌جمهور در سفر استانی باید فراتر از این باشد که صرفاً به طرح‌های دارای پیشرفت بالا اکتفا کنیم.

حجت الاسلام اخلاقی تصریح کرد: انتظار مجمع نمایندگان استان این است که سفر هیئت دولت به خراسان رضوی صرفاً به طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا محدود نشود؛ بلکه طرح‌های بزرگ و آینده‌ساز استان نیز در دستور کار قرار بگیرند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته طرح‌های بسیاری در استان آغاز شده؛ اما به سرانجام نرسیده‌اند. اولویت اعلام شده دولت نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با درصد پیشرفت بالاست؛ اما از نظر مجمع نمایندگان، قابل قبول نیست که سفر صرفاً به این طرح‌ها اختصاص پیدا کند.

وی اظهارکرد: قطار سریع‌السیرتهران-مشهد که در برنامه هفتم توسعه بر اجرای آن تصریح شده، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد-چناران و شهرک فرودگاهی از جمله ابرطرح‌هایی هستند که دولت و رئیس‌جمهور باید به آنها توجه ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام اخلاقی بیان کرد: حدود ۱۲ سال از مطرح شدن طرح‌ آزادراه حرم تا حرم می‌گذرداما متأسفانه قطعات مربوط به خراسان رضوی یا آغاز نشده‌اند یا در صورت شروع، با کندی پیش رفته‌اند. برخی از این طرح‌ها ممکن است در سقف اعتبارات دولتی نگنجند و به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشته باشند؛ اما تحقق آنها به اراده و همت دولت وابسته است.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: در حوزه مدیریت شهری موضوعاتی مانند حمل‌ونقل شهری، تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی و به سرانجام رساندن طرح‌های مربوط به محدوده اطراف حرم مطهر مطرح است که بی‌شک آنها را نیز دنبال خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۱ سفر استانی هیئت دولت تاکنون، اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای استان‌ها به صورت میانگین بین ۹ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، برای خراسان رضوی باید حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شود تا بتوانیم در این سفر به نتایج قابل قبولی برسیم.