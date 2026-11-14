مسعود کریمیان فرزند لارستان که زندگی‌اش را میان هنر، فرهنگ و مسئولیت‌پذیری معنا کرد، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونی به دادگستری لارستان، آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهید مسعود کریمیان، از فرزندان پرافتخار لارستان، عمر خود را در مسیر خدمت، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های فرهنگی سپری و در کنار فعالیت‌های شغلی در عرصه فرهنگ و هنر نیز نقش‌آفرینی کرد .

شهید مسعود کریمیان ، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان دادگستری لارستان، به همراه ۱۷ نفر دیگر به شهادت رسید و نامش برای همیشه در تاریخ جاودانه شد.