حماسه حضور مردم در سنگر شهری به ایستگاه ۲۵۸ رسید؛ حضوری که با تأکید بر تداوم ایستادگی تا پیروزی، حمایت از رهبری و صیانت از منافع ملی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سنگر خیابان‌ها همچنان شاهد حضور مردمی است که با گذشت ۲۵۸ شب، پای عهد و پیمان خود با ایران و آرمان‌هایشان ایستاده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تأکید بر ادامه حضور تا پیروزی، اظهارات و تهدید‌های ترامپ را نشانه استیصال دشمن و ناتوانی در برابر اراده ملت ایران می‌دانند.

حاضران همچنین با اشاره به تهدیدات دشمن، بر ضرورت پاسخ قاطع و مقتدرانه و نمایش توانمندی‌های بازدارنده کشور تأکید کردند.

تنگه هرمز نیز از دیگر محور‌های تأکید مردم در این اجتماع بود؛ حاضران این آبراه راهبردی را بخشی از منافع و اقتدار ملی ایران دانسته و بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند.

پیام مردم در دویست‌وپنجاه‌وهشتمین شب حضور، همچنان روشن است؛ ایستادگی، اتحاد و حضور تا پیروزی.