معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مبلغ ۷۰۰ تومان بابت سهمیه بیمه کشاورز از بهای هر کیلوگرم گندم خریداری‌شده در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با استناد به تکلیف قانون برنامه هفتم کسر شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به تعیین میانگین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته (۰۵-۱۴۰۴) به مبلغ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، گفت: بهای گندم بر اساس نرخ مصوب و از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در قانون بودجه پانصد و چهار همت برای خرید گندم از گندمکاران پیش بینی شده بود، که صرفا برای خرید گندم نبوده، بلکه برای یارانه کود ازوته و یارانه بذر بوده، و قسمتی هم در قالب حق بیمه سهم کشاورز در نظر گرفتند. این در قانون بودجه آمده و ارجاع داده شده به قانون برنامه هفتم، که از محل مطالبات کشاورز این مبلغ باید پرداخت شود. بنابراین.

کسر ۷۰۰ تومان از بهای هر کیلوگرم گندم بابت سهم بیمه کشاورز، بر اساس جزء ۳ بند «هـ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است، و مابقی مبلغ به ازای هر کیلو چهل و هشت هزار و پانصد تومان به حساب کشاورزان از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد.

فتحی ادامه داد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت گندم را بیمه می‌کند و سهم بیمه کشاورز تا زمان فروش محصول از وی دریافت نمی‌شود؛ بلکه هنگام پرداخت بهای گندم، این مبلغ از مطالبات او کسر می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: بهای گندم به نرخ هر کیلوگرم ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه و پرداخت شده و مبلغ ۷۰۰ تومان سهم بیمه کشاورز از این رقم کسر شده است.