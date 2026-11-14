معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش کمک هزینه‌های توانبخشی و حق پرستاری گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، ۶۸۰ هزار نفر دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فاطمه عباسی با تشریح جزئیات افزایش حمایت‌های مالی از افراد دارای معلولیت گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کمک هزینه مراکز شبانه روزی و روزانه ۷۰ درصد، کمک هزینه مراقبت در منزل و حق پرستاری ۹۰ درصد و کمک هزینه مراکز آسیب‌های اجتماعی ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.



وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند، گفت: از این تعداد، ۶۸۰ هزار نفر دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند. همچنین سازمان بهزیستی ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های مراکز توانبخشی و حق پرستاری اختصاص می‌دهد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین از دو برابر شدن کمک هزینه پوشینه و اقلام بهداشتی خبر داد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالای معیشتی، مبلغ این کمک هزینه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

عباسی با اشاره به رویکرد خانواده محوری سازمان بهزیستی، از راه اندازی ۱۰ مرکز اقامت موقت ویژه کودکان دارای اختلال اوتیسم خبر داد و افزود: این مراکز با هدف کاهش فشار روانی بر خانواده‌ها و جلوگیری از فرسودگی والدین راه اندازی می‌شوند تا خانواده‌ها بتوانند در بازه‌های زمانی مشخص، فرزندان خود را برای دریافت خدمات مراقبتی تخصصی به این مراکز بسپارند.