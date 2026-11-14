مصوبه نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی برای خرید یک دستگاه مینی‌بوس با پیگیری بخشداری و شهرداری خضرآباد اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصوبه نماینده مردم یزد، اشکذرو زارچ در مجلس شورای اسلامی برای خرید یک دستگاه مینی‌بوس با پیگیری بخشداری و شهرداری خضرآبادشهرستان اشکذر استان یزد اجرایی شد. این مینی‌بوس با هدف رفع بخشی از مشکلات حمل‌ونقل روستایی، تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان به مراکز آموزشی و فراهم‌سازی امکان تردد آسان‌تر اهالی روستا‌های بخش خضرآباد اختصاص یافته است.

بخشدار خضرآباد با اعلام این خبر گفت: اجرای این مصوبه در پی پیگیری‌های انجام‌شده از سوی بخشداری و شهرداری و با هدف بهبود وضعیت حمل‌ونقل و دسترسی بهتر ساکنان روستا‌های این بخش محقق شده است.

احرامیان‌پور افزود: این اقدام در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم مناطق روستایی و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل در بخش خضرآباد انجام شده و می‌تواند بخشی از مشکلات تردد دانش‌آموزان و اهالی روستا‌ها را برطرف کند.