به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اسد حصیری گفت: در مجموع ۶۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر شهرستان بوشهر امسال در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می‌شوند که مرحله نخست آن با اعزام دانش‌آموزان دختر، امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه مدت زمان سفر راهیان نور سه روزه است، افزود: دانش‌آموزان پسر نیز ماه آینده به این اردو اعزام خواهند شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با اشاره به استقبال و اشتیاق دانش‌آموزان برای حضور در این اردوها، گفت: بازدید از یادمان شهدا، مناطق عملیاتی والفجر ۸، کربلای ۵، طلائیه، سوسنگرد و دهلاویه و شرکت در برنامه‌های آموزشی با هدف افزایش آگاهی و تعمیق فرهنگ ایثار و هویت ملی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر است.