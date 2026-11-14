به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، در دیدار با حجت‌الاسلام محمد حکیمی، نویسنده و از مؤلفان مجموعه کتاب «الحیات»، ضمن تجلیل از تلاش‌های علمی و تألیفی وی و مرحوم استاد محمدرضا حکیمی، به تبیین ظرفیت‌های علمی این اثر، ضرورت احیای منابع و ذخایر کتابخانه‌ای، مسئولیت خطیر ائمه جمعه و اهمیت مراقبت از نفس و محاسبه اعمال پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه علمی مجموعه «الحیات» و تلاش‌های مرحوم استاد محمدرضا حکیمی در تدوین این اثر، اظهار داشت: این مجموعه ظرفیت گسترده‌ای برای تکمیل و توسعه مباحث دارد و می‌توان موضوعات جدیدی را به آن افزود.

امام جمعه مشهد همچنین با اشاره به استعداد و ذوق ادبی مرحوم استاد محمدرضا حکیمی، از توانمندی‌های علمی و ادبی وی یاد کرد و تلاش‌های او را در عرصه تألیف و پژوهش ارزشمند دانست.

احیای ذخایر علمی کتابخانه‌ها به حضور محققان نیاز دارد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند کتابخانه وزیری یزد، بر ضرورت بهره‌برداری علمی از منابع و اسناد موجود در این مجموعه تأکید کرد و گفت: مرحوم وزیری در گردآوری کتاب‌ها و اسناد تاریخی ذوق و اهتمام ویژه‌ای داشت و برخی از این اسناد در دیگر کتابخانه‌ها یافت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از چنین مجموعه‌هایی به حضور پژوهشگران متخصص نیاز دارد، تصریح کرد: کتابخانه بیش از آنکه صرفاً به کتابدار نیاز داشته باشد، به استاد و محققی نیازمند است که بتواند منابع و ذخایر علمی آن را شناسایی، بررسی و احیا کند و زمینه استفاده پژوهشگران از این گنجینه‌ها را فراهم آورد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به شرایط خاص کشور، مشکلات مردم و مسئولیت‌های سنگین پیش روی رهبر معظم انقلاب، از حجت‌الاسلام حکیمی خواست برای توفیق و سلامتی ایشان و رفع مشکلات کشور دعا کند و ابراز امیدواری کرد با عنایت الهی، مسائل و مشکلات پیش‌رو با حفظ عزت اسلام و مسلمانان برطرف شود.