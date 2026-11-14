به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس فارس، در گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز در نورآباد شهرستان ممسنی به این مرکز، کارشناسان به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس هر سه مصدوم را که به دلیل نقص بخاری دچار مسمومیت شده بودند پس از دریافت اقدامات اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر نورآباد منتقل کردند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.