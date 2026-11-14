به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دکتر زهره تیموری گفت: در جریان بازدید سرزده و شبانه بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه از مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی در سطح شهر رشت، دو مطب که بدون داشتن مجوز قانونی فعالیت درمانگاهی و توسط پزشکان بدون پروانه، اقدام به ارائه خدمات درمانی می‌کردند، شناسایی و مهر و موم شد.

وی افزود: در همین راستا، پرونده تخلفات این دو مرکز برای بررسی و رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر تداوم نظارت‌های مستمر و سرزده بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با مراکز بدون مجوز و افراد متخلف با هدف صیانت از سلامت شهروندان، ارتقای ایمنی خدمات درمانی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت در دستور کار دانشگاه قرار دارد.