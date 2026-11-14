به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم فارس در اجتماعات شبانه با محکومیت تهدیدات اخیر آمریکا، بر آمادگی نیرو‌های مسلح و ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز تأکید کردند و این تهدید‌ها را تکراری و نشانه‌ای از ناکامی سیاست‌های آمریکا دانستند و پاسخ قاطع، فوری و متناسب به هرگونه تجاوز را خواستار شدند.

تبیین پیامد‌های هرگونه خطای محاسباتی دشمن، تأکید بر توان بازدارندگی ایران و نقش وحدت ملی در حفظ امنیت کشور از دیگر محور‌های این تجمعات بود

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