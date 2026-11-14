چاه‌هایی که برداشت غیرمجاز آب دارند، علاوه بر جریمه قانونی، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از اضافه‌برداشت نیز هستند.

چاه‌های دارای برداشت غیرمجاز آب، مشمول پرداخت جریمه و خسارت هستند

چاه‌های دارای برداشت غیرمجاز آب، مشمول پرداخت جریمه و خسارت هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه درآمدزایی و تحقق درآمد‌های تکلیفی اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی باید تا پایان سال جاری از محل حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی و بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن، ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

سیدحمید میرقاسمی با اشاره به میزان اضافه‌برداشت از چاه‌های استان در سال ۱۴۰۴ افزود: حجم اضافه‌برداشت در این سال به ۲۶۵ میلیون مترمکعب رسیده که جریمه قانونی آن به‌تنهایی بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

میرقاسمی همچنین از بررسی موضوع افزایش بهره‌وری آب در شرکت‌های کشت و صنعت و اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی با مساحت بیش از ۱۰ هکتار خبر داد و گفت: بررسی بیشتر این موضوع به جلسه آینده موکول شده است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق درآمد‌های تکلیفی شرکت اظهار کرد: باید با محاسبه دقیق، سهم امور و ادارات منابع آب شهرستان‌ها در تحقق این درآمد‌ها مشخص و به آنها ابلاغ شود تا هر بخش با مسئولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی مشخص، برای تحقق سهم تعیین‌شده اقدام کند.