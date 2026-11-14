به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،در نخستین نشست از سه جلسه محول‌شده به حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای برنامه‌ریزی سفر رئیس‌جمهور، موضوع های مرتبط با حوزه زیارت با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

در این نشست، مصوبات شورای ملی زیارت، حضور چندمیلیونی زائران در مشهد و مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها، اجرای بزرگراه حرم تا حرم، فاز سوم قطار شهری و تأمین واگن‌های مورد نیاز، افزایش تعداد اتوبوس‌های شهری و ترمیم جاده‌های مواصلاتی از جمله مسائل مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین تعریض و بهسازی محور مشهد به چناران و سایر راه‌های مواصلاتی و توسعه اورژانس‌های بین‌راهی از دیگر محور‌های مورد توجه در این نشست بود.

در چارچوب برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور، سه جلسه به حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت محول شده است که شامل نشست نخبگان فرهنگی، اجتماعی و هنری، نشست حوزه آموزش‌وپرورش،جهاد مدرسه‌سازی و نشست حوزه زیارت و شورای ملی زیارت می‌شود.