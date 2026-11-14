به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر اشتغال منطقه ۲ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: حدود ۶۰۰ طرح اشتغال‌زا با تخصیص اعتبار ۸۸ میلیارد تومان با حمایت این بنیاد در شهرستان بوانات و مناطق پیرامونی آن در استان فارس اجرا شده است.

آرشی افزود: حدود ۵۰ درصد از طرح‌های اجرا شده در شهرستان بوانات به طور مستقیم در حوزه کشاورزی و با هدف کمک به رفع ناترازی‌های این بخش است.

مدیر اشتغال منطقه ۲ بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: تمرکز بر رفع ناترازی‌ها و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر از اهداف این بنیاد است و شاهد شکوفایی موثرتر در حوزه اشتغال و کشاورزی هستیم.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.