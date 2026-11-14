به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار سد سرپری گفت: این سد با توجه به نقش مهمی که می‌تواند در اقتصاد منطقه و تأمین آب اراضی کشاورزی ایفا کند، مورد توجه مسئولان استانی و ملی قرار دارد و روند پیشرفت آن نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

شهامت افزود: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجوز ماده ۲۳ این سد صادر شده، اما اجرای آن به خروج یکی از پروژه‌های دارای مجوز استان از فهرست طرح‌ها و جایگزینی سد سرپری منوط شده است.

معاون عمرانی استانداری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی سد، تلاش شده است این سد بدون اعمال ماده ۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گنجانده شود که در همین راستا، مکاتبات و رایزنی‌هایی با معاون وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم در مجلس نیز ادامه دارد.

حجت‌الاسلام موحد، نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکت آب و برق خوزستان در این بازدید گفت: هدف از این بازدید، بررسی راهکار‌های تأمین اعتبار و رفع مشکلات پروژه است تا زمینه پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

وی افزود: با تأمین اعتبار مورد نیاز، باید مشکلات مربوط به سد و همچنین مطالبات مردم در حوزه تملک اراضی برطرف شود تا این طرح مهم هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید با اشاره به تخصیص حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار استانی برای سال ۱۴۰۵ گفت: متأسفانه با وجود پیش‌بینی این اعتبار، تاکنون تخصیص قابل‌توجهی برای پروژه صورت نگرفته است.

کرمی با بیان اینکه سد سرپری نقش مهمی در تأمین آب اراضی کشاورزی پایین‌دست دارد، افزود: با بهره‌برداری از این سد، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به‌صورت ثقلی آبیاری خواهند شد که این موضوع می‌تواند به توسعه بخش کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار کافی، امکان تکمیل و بهره‌برداری از سد در یک بازه زمانی حدود یک‌ساله وجود دارد.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکار پروژه گفت: پیمانکار بومی این طرح با وجود مطالبات بیش از ۸۰ میلیارد تومانی، همچنان با تمام توان در حال اجرای عملیات است.

وی همچنین تکمیل عملیات اجرایی سد را نیازمند حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اعلام کرد و افزود: برای اتمام پروژه باید موضوع تملک اراضی نیز به‌صورت جدی دنبال شود و برآورد نهایی هزینه‌های آن بر اساس قیمت کارشناسی روز انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد درباره نگرانی کشاورزان و مالکان اراضی محدوده سد نیز تأکید کرد: آبگیری سد منوط به تعیین تکلیف کامل اراضی، انجام مراحل تملک و پرداخت تمامی مطالبات مردم به قیمت روز است و تا زمان تحقق این موارد، اجازه آبگیری صادر نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به موضوع جاده جایگزین گفت: این مسیر با رعایت استاندارد‌های مورد تأیید حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آماده شده و لازم است برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از آن انجام شود تا امکان ادامه عملیات اجرایی بدنه سد در جناح راست فراهم شود.

سد سرپری دهدشت از جمله طرح‌های زیرساختی مهم منطقه است که تکمیل آن علاوه بر کمک به تأمین آب کشاورزی اراضی پایین‌دست، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه گردشگری و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که تحقق آن در گرو تأمین اعتبار، تعیین تکلیف تملک اراضی و تداوم عملیات اجرایی پروژه است.