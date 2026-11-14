طرح ملی برچیدن مدارس سنگی با هدف جایگزینی فضا‌های آموزشی ناایمن و فرسوده با مدارس استاندارد، در راستای تفاهم بنیاد مستضعفان و رئیس‌جمهور در کشور اجرا شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در استان بوشهر، دبیرستان شبانه‌روزی علوی شهید مقاتلی چاوشی شهرستان دشتی، تنها مدرسه‌ای بود که در قالب این طرح اجرا شد؛ اقدامی که با فراهم کردن فضای آموزشی مناسب، رضایتمندی معلمان و دانش‌آموزان را به همراه داشته است.

این طرح با هدف ارتقای ایمنی مدارس، بهبود کیفیت محیط تحصیل و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا شده است.

نماینده امور عمرانی ستاد علوی در استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما، به اقدامات بنیاد علوی در حوزه محرومیت‌زدایی اشاره کرد و از تکمیل و تحویل یک‌هزار واحد مسکونی به متقاضیان طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خبر داد.

جاوید علیپور افزود: در شهرستان دشتی نیز توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

رضا مقاتلی، فرماندار دشتی هم با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی، درباره اقدام‌های انجام‌شده، طرح‌های در دست اجرا و برنامه‌های آینده شهرستان در این حوزه توضیحاتی ارائه کرد.